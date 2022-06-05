Азар: «Убеждён, что впереди у меня ещё много чудесных лет»

Нападающий «Реала» Эден Азар высказался о своей карьере в Мадриде.

31-летний бельгиец признался, что в период испанской части своей футбольной карьеры испытал много плохих моментов, но при этом назвал выступления за «Реал» целью своей жизни.

«Мой контракт действует ещё два года. И сейчас у меня есть все условия, чтобы выйти на свой нормальный уровень в следующем году. Убеждён, что впереди у меня ещё много чудесных лет», — цитирует Азара Het Laatste Nieuws.

Напомним, Азар перешёл в «Реал» из «Челси» летом 2019 года. С тех пор бельгиец провёл в составе «сливочных» 66 матчей, забив в них шесть голов и отдав 10 результативных передач.