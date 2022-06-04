Гави дождался официального предложения от «Барселоны»

Вундеркинд «Барселоны» Гави наконец-то получил конкретное предложение по новому контракту от своего клуба.

Действующее соглашение 17-летнего полузащитника истекает уже через год. Известно, что обе стороны давно заинтересованы в продлении сотрудничества, однако «Барселона» только сейчас смогла отправить официальное предложение агенту Гави, о чём сообщает ESPN. Судьба переговоров может определиться уже в ближайшие дни. Игрок и клуб настроены оптимистично.

Учитывая сложное финансовое положение «Барселоны», многие зарубежные клубы рассчитывали переманить перспективного футболиста сборной Испании к себе. Среди претендентов назывались «Ливерпуль», «Бавария» и «Милан».