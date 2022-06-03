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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мата продолжит карьеру в Ла Лиге

03 Июня 2022 • 20:19 Комментировать

Испанский полузащитник Хуан Мата официально объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» и ведёт переговоры с клубами из Ла Лиги.

По информации Fichajes, на 34-летнего футболиста претендуют «Бетис» и «Валенсия». Но, источник уверен, что фаворитом в борьбе за испанца является «Валенсия», которая ранее рассталась с Денисом Черышевым.

Сообщается, что «летучие мыши» давно следят за игрой Маты и проявляют к нему повышенное внимание.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мата сыграл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.   


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хуан Мата Ла Лига
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