Мата продолжит карьеру в Ла Лиге

Испанский полузащитник Хуан Мата официально объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед» и ведёт переговоры с клубами из Ла Лиги.

По информации Fichajes, на 34-летнего футболиста претендуют «Бетис» и «Валенсия». Но, источник уверен, что фаворитом в борьбе за испанца является «Валенсия», которая ранее рассталась с Денисом Черышевым.

Сообщается, что «летучие мыши» давно следят за игрой Маты и проявляют к нему повышенное внимание.

В прошедшем сезоне-2021/22 Мата сыграл за «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.