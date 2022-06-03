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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два испанских клуба претендуют на Диего Косту

03 Июня 2022 • 13:30 Комментировать

Испанский центрфорвард Диего Коста, поигравший за лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико», может трудоустроиться у себя на родине. Об этом стало известно O Tempo.

В подписании контракта с 33-летним бомбардиром заинтересованы два клуба. Речь идет о «Хетафе» и «Райо Вальекано». Оба клуба привлекает возможность подписания футболиста в статусе свободного агента.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Диего Коста Райо Вальекано
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