Два испанских клуба претендуют на Диего Косту

Испанский центрфорвард Диего Коста, поигравший за лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико», может трудоустроиться у себя на родине. Об этом стало известно O Tempo.

В подписании контракта с 33-летним бомбардиром заинтересованы два клуба. Речь идет о «Хетафе» и «Райо Вальекано». Оба клуба привлекает возможность подписания футболиста в статусе свободного агента.

Последним местом работы опытного нападающего был бразильский «Атлетико Минейро». В составе команды испанец провел 15 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.