«Его всегда интересовала моя задница»: известная фанатка пожаловалась на Пике, изменившего Шакире

Футбольная фанатка Сьюзи Кортес, которая дважды становилась обладательницей титула «Мисс Бум Бум», высказалась в адрес защитника каталонской «Барселоны» Херарда Пике. Игрока недавно бросила Шакира из-за постоянных измен.

«Он вообще ничего не стоит. Пике часто писал мне, интересуясь, когда я вернусь в Европу. Его всегда интересовала моя задница, он расспрашивал, насколько она большая. Раньше я этого не рассказывала из-за уважения к Шакире, однако она не заслуживает того, что происходит. Поэтому я решила высказаться», - передает слова «Мисс Бум Бум» El Diario NY.

Ранее сообщалось, что Пике изменял популярной певице с матерью своего одноклубника Гави.