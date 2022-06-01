Защитник сборной Бельгии может перебраться в Ла Лигу

Бельгийский защитник «Лиона» Джейсон Денайер в летнее трансферное окно может перебраться в испанский чемпионат.

По информации авторитетного издания Marca, в услугах 26-летнего бельгийского футболиста заинтересованы сразу четыре испанские команды, а именно «Вильярреал», «Сельта», «Севилья» и «Валенсия». Стоит отметить, что этим летом Денайер станет свободным агентом и сможет переехать в Испанию бесплатно, хотя «Лион» предложил защитнику новое соглашение.

В этом сезоне Джейсон Денайер провёл во французской лиге 15 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.