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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: «Мой контракт продлён»

30 Мая 2022 • 01:01 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич подтвердил, что подписал новое соглашение с клубом.

«Я продлил свой контракт. Увидимся в следующем сезоне!» – обратился Модрич к болельщикам, выступая на Real Madrid TV.

Согласно достоверным данным, хорват подписал с мадридским клубом однолетнее соглашение.

Лука Модрич провёл 45 матчей за «Реал» в триумфальном сезоне, записав в свой актив 3 гола и 12 результативных передач.

Вчера 36-летний хавбек в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов в составе «сливочных». В финальном поединке с минимальным счётом был обыгран английский «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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