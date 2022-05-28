Почеттино: «Отказ Мбаппе - огромное разочарование для «Реала»

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о решении нападающего Килиана Мбаппе остаться в парижском гранде.

«Меня не удивил его выбор. Абсолютно все, включая меня и команду, узнали о его решении за полчаса до объявления. Безусловно, отказ Килиана стал огромным разочарованием для мадридского «Реала», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

Напомним, что последние месяцы велись активные переговоры о переходе Мбаппе в мадридский «Реал», однако в итоге нападающий принял решение подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ». Контракт форварда рассчитан до середины 2025 года.