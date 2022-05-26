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Кампос не может повлиять на решение «ПСЖ» пригласить Дембеле

26 Мая 2022 • 19:05 Комментировать

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос не может повлиять на решение клуба пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Ранее Le Parisien сообщил, что игрок точно не окажется в «ПСЖ» этим летом из-за решения спортивного директора.

Журналист Санти Она, в свою очередь опровергает это заявление, утверждая, что решения по трансферам принимает непосредственно владелец Нассер Аль-Хелаифи. Спортивный директор Луис Кампос может лишь вести переговоры, но не принимать решения по трансферам.

Напомним, ранее стало известно, что Дембеле не продлит контракт с «Барселоной» и покинет клуб на правах свободного агента этим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Усман Дембеле Луис Кампос
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