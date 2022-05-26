Кампос не может повлиять на решение «ПСЖ» пригласить Дембеле

Новый спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос не может повлиять на решение клуба пригласить полузащитника «Барселоны» Усмана Дембеле. Ранее Le Parisien сообщил, что игрок точно не окажется в «ПСЖ» этим летом из-за решения спортивного директора.

Журналист Санти Она, в свою очередь опровергает это заявление, утверждая, что решения по трансферам принимает непосредственно владелец Нассер Аль-Хелаифи. Спортивный директор Луис Кампос может лишь вести переговоры, но не принимать решения по трансферам.

Напомним, ранее стало известно, что Дембеле не продлит контракт с «Барселоной» и покинет клуб на правах свободного агента этим летом.