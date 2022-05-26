СМИ: Дембеле уже сдал свой барселонский дом в аренду

Испанские СМИ утверждают, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле уже сдал свой каталонский дом в аренду. Тем не менее, официального подтверждения об уходе футболиста из «Барсы» пока не поступало.

Сага с продлением контракта нападающего продолжается несколько месяцев. «Барселона», ограниченная в финансах, отчаянно пыталась сохранить футболиста в своих рядах, но Дембеле требовал такие условия нового соглашения, которые «Барса» не могла удовлетворить.

Ранее, президент каталонского клуба заявил, что Дембеле знает дедлайн, до которого он должен сообщить свое окончательное решение.

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 21 игру, забил 1 гол и отдал 13 результативных передач.