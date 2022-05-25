Окружение Гави недовольно поведением «Барселоны» в вопросе с новым контрактом

Процесс продления контракта полузащитника Гави с каталонской «Барселоной» может сорваться. Ранее ряд авторитетных источников утверждал, что сделка близится к заключению, а сами стороны уже согласовывают финальные детали и бумажную работу.

Вот только по информации от Фабрицио Романо, окружение футболиста уже недовольно поведением клуба в вопросе с продлением контракта. Агент Гави уже неделю ждёт от клуба официальный контракт для подписи, но процесс до сих пор задерживается.

Напомним, что действующий контракт Гави с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. Ранее игроком интересовался «Челси».