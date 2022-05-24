Мбаппе: Мечта играть за «Реал» не закончилась

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал, что он всё ещё мечтает когда-нибудь сыграть за мадридский «Реал».

Мбаппе сказал, что его мечта играть за мадридскую команду не закончилась и никогда не закончится, но ближайшие три года он точно проведет в парижском клубе. Форвард отметил, что его отношение к «Реалу», несмотря на последние события, никак не изменилось.

Напомним, что Килиан Мбаппе продлил соглашение с «ПСЖ» и стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. Представители «Реала» весьма негативно восприняли это действие француза. В прессе даже ходили слухи, что «сливочные» сочли это решение Мбаппе предательством.