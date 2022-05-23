«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»

Французский «Монако» должен получить дополнительные 35 миллионов евро из-за того, что его воспитанник Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ». По информации RMC Sport, такая опция была подписана в трансферном соглашении между «ПСЖ» и «Монако» летом 2017 года.

Напомним, что полная сумма трансфера Килиана Мбаппе составила 185 миллионов евро. Если «Монако» действительно получит дополнительные 35 миллионов, то общая сумма компенсации за француза достигнет 220 миллионов евро – это всего на два меньше, чем «ПСЖ» в то же трансферное окно заплатил за Неймара, который по сей день остаётся самым дорогим игроком в истории футбола.