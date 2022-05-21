Анчелотти: Марсело уйдёт из «Реала» будучи одним из лучших крайних защитников в истории

Опытный итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного ухода бразильского защитника Марсело.

Анчелотти сказал, что окончательное решение по поводу будущего Марсело в мадридском клубе не принято, но если бразилец и покинет «Реал», то сделает это, будучи одним из лучших крайних защитников в истории.

Напомним, что действующее соглашение Марсело с «королевским клубом» рассчитано до конца этого сезона. В этом сезоне бразилец провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.