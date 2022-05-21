Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: Марсело уйдёт из «Реала» будучи одним из лучших крайних защитников в истории

21 Мая 2022 • 09:41 Комментировать

Опытный итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу возможного ухода бразильского защитника Марсело.

Анчелотти сказал, что окончательное решение по поводу будущего Марсело в мадридском клубе не принято, но если бразилец и покинет «Реал», то сделает это, будучи одним из лучших крайних защитников в истории.

Напомним, что действующее соглашение Марсело с «королевским клубом» рассчитано до конца этого сезона. В этом сезоне бразилец провёл в испанской лиге 12 поединков, в которых отметился двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.05  18:30 Валенсия ... Сельта 2.75 3.35 2.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
09:55 · Германия. Бундеслига
Президент Ла Лиги: Не вижу Левандовски в «Барселоне»
09:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Марсело уйдёт из «Реала» будучи одним из лучших крайних защитников в истории
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на центрфорварда из Испании
09:10 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может сменить «Манчестер Сити» на испанский топ-клуб
06:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет «задержать» Винисиуса до 2028 года
04:06 · Испания. Ла Лига
Люк де Йонг не хочет уходить из «Барселоны»
01:23 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не перейдёт в «Реал»: об этом сообщил Перес в раздевалке команды
00:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Карьера Иско в «Реале» подошла к концу»
00:48 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Марсело ещё не прощается с «Реалом»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Лондонский «Арсенал» - главный претендент на Депая
00:16 · Испания. Ла Лига
Марсело вплотную приблизился к рекорду Месси в Ла Лиге
00:15 · Испания. Ла Лига
Футболки с фамилией «Левандовски» уже можно купить в официальном магазине «Барселоны»
00:06 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» повторил свой антирекорд
20 Мая
23:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» не смог забить «Бетису», «Леванте» ярко попрощался с Ла Лигой
23:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин проводит свой 600-й матч в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем