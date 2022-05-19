Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» охарактеризовали Модрича

19 Мая 2022 • 07:31 Комментировать

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо лестно высказался в адрес полузащитника команды Луки Модрича.

«Лука – это эталон всех ценностей, что олицетворяют «Реал». Он уже вписал свое имя в историю клуба. Хочу сказать спасибо ему за то, что он является примером всего того, что передается из поколения в поколение. Для нас это огромная честь», - слова функционера передает газета Marca.

36-летний хорватский футболист защищает цвета «королевского» клуба с августа 2012 года. Его действующее трудовое соглашение с мадридцами рассчитано до конца следующего месяца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эмилио Бутрагеньо Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Мая
07:55 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет летом подписать полузащитника «Атлетико»
07:45 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова пожертвовать своей звездой ради трансфера Левандовски
07:38 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может подписать защитника «Челси» следующим летом
07:31 · Испания. Ла Лига
В «Реале» охарактеризовали Модрича
07:09 · Испания. Ла Лига
Модрич: Чувствую себя в «Реале» счастливым
07:04 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по трансферу Усмана Дембеле
03:20 · Испания. Ла Лига
Левандовски согласен на значительное снижение гонорара ради контракта с «Барселоной» и не думает о других вариантах
00:53 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал о будущем Аспиликуэты в «Челси» на фоне интереса «Барселоны»
00:19 · Германия. Бундеслига
Рибери рассказал, как призывал 16-летнего Алабу не думать о богатствах
18 Мая
23:48 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет сохранить Морату, но на определённых условиях
23:34 · Англия. Премьер-лига
Маркос Алонсо близок к договорённости с «Барселоной»
22:44 · Испания. Ла Лига
Марсело может продлить контракт с «Реалом»
22:22 · Испания. Ла Лига
Обамеянг завершил карьеру в сборной
22:00 · Италия. Серия А
Президент Ла Лиги: «Серия А не стала лучше после прихода Роналду»
20:57 · Германия. Бундеслига
Опубликован телефонный разговор Левандовски, где он упоминает «Барселону»
Все новости
Рекомендуем