В «Реале» охарактеризовали Модрича

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо лестно высказался в адрес полузащитника команды Луки Модрича.

«Лука – это эталон всех ценностей, что олицетворяют «Реал». Он уже вписал свое имя в историю клуба. Хочу сказать спасибо ему за то, что он является примером всего того, что передается из поколения в поколение. Для нас это огромная честь», - слова функционера передает газета Marca.

36-летний хорватский футболист защищает цвета «королевского» клуба с августа 2012 года. Его действующее трудовое соглашение с мадридцами рассчитано до конца следующего месяца.