Гримальдо больше не интересен «Барселоне»

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо больше не входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб собирается усилить оборону другими футболистами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести защитника «Валенсии» Хосе Гайя. В связи с этим, интерес к Гримальдо несколько охладел, об этом пишет Mundo Deportivo.

Гримальдо перешел в «Бенфику» как раз из «Барселоны» в 2016 году. Левый защитник со временем стал одним из лучших футболистов на этой позиции в португальском чемпионате.

Кроме того была информация, что «Барса» ведет переговоры с игроком «Челси» Маркосом Алонсо.

В этом сезоне Гримальдо провел в чемпионате Португалии 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.