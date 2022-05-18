Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гримальдо больше не интересен «Барселоне»

18 Мая 2022 • 10:33 Комментировать

Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо больше не входит в сферу интересов «Барселоны». Каталонский клуб собирается усилить оборону другими футболистами.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена приобрести защитника «Валенсии» Хосе Гайя. В связи с этим, интерес к Гримальдо несколько охладел, об этом пишет Mundo Deportivo.

Гримальдо перешел в «Бенфику» как раз из «Барселоны» в 2016 году. Левый защитник со временем стал одним из лучших футболистов на этой позиции в португальском чемпионате.

Кроме того была информация, что «Барса» ведет переговоры с игроком «Челси» Маркосом Алонсо.

В этом сезоне Гримальдо провел в чемпионате Португалии 29 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Алехандро Гримальдо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
11:30 · Германия. Бундеслига
Левандовски договорился с «Барселоной» в раздевалке «Баварии»
11:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может сыграть с «Реалом» в Лас-Вегасе
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» планирует возобновить переговоры с Дембеле
10:33 · Испания. Ла Лига
Гримальдо больше не интересен «Барселоне»
10:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова начать переговоры с Кунде
10:10 · Англия. Премьер-лига
Чеферин: «Реал» опытная команда, но со слабой защитой»
09:13 · Испания. Ла Лига
Черышев попрощался с «Валенсией»
08:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» смирился с уходом Мбаппе в «Реал»
08:41 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: Мы должны стремиться к победам во всех турнирах
08:37 · Испания. Ла Лига
«Барселону» не устроило предложение от «Валенсии» по продаже Солера и Гайя
08:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» работает над новым контрактом для Родриго
08:21 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» заинтересована в приобретении Брайтвайта
07:47 · Испания. Ла Лига
Чуамени вряд ли летом перейдёт в «Реал»
03:58 · Испания. Ла Лига
Лапорта пытается «слить» Пуча, Брайтвайта и Деста «Валенсии»
02:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лидер среди европейских топ-клубов по количеству задействованных игроков в ходе сезона
Все новости
Рекомендуем