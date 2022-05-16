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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» возобновил контакты с агентами Чуамени

16 Мая 2022 • 15:05 Комментировать

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени является одной из главный целей «Ливерпуля», а клуб Лиги 1 выставил за футболиста ценник в 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» отказался от идеи приобретения футболиста на таких условиях. Однако, по новой информации, мадридцы снова вышли на контакт с представителями Чуамени, пытаясь убедить его перебраться в столицу Испании.

Сам Чуамени недавно заявил, что не прочь остаться в чемпионате Франции еще на один год.

В этом сезоне футболист провел в Лиге 1 32 игры, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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