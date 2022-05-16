«Реал» закрыл сделку по Мбаппе

Журналистам стало известно о том, что мадридская команда закрыла сделку по поводу перехода звёздного французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации авторитетного издания Marca, боссы «Реала» закрыли сделку по трансферу 23-летнего французского футболиста. «Королевский клуб» не будет официально объявлять о переходе Мбаппе до тех пор, пока форвард сам не выступит с заявлением о своём уходе из «ПСЖ». Напомним, что в мадридскую команду Килиан перейдёт на правах свободного агента.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 34 встречи, в которых забил 25 голов и сделал 17 ассистов.