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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» закрыл сделку по Мбаппе

16 Мая 2022 • 12:22 Комментировать

Журналистам стало известно о том, что мадридская команда закрыла сделку по поводу перехода звёздного французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации авторитетного издания Marca, боссы «Реала» закрыли сделку по трансферу 23-летнего французского футболиста. «Королевский клуб» не будет официально объявлять о переходе Мбаппе до тех пор, пока форвард сам не выступит с заявлением о своём уходе из «ПСЖ». Напомним, что в мадридскую команду Килиан перейдёт на правах свободного агента.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 34 встречи, в которых забил 25 голов и сделал 17 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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