Бензема рассказал, при каком условии выиграет «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос журналистов о том, выиграет ли он «Золотой мяч» в этом году. 33-летнего француза считают главным фаворитом на престижную индивидуальную награду.

«Золотой мяч»? Конечно, я мечтаю об этой награде. Однако смогу выиграть ее только тогда, когда буду ставить интересы команды выше своих», - передает слова француза RMC Sport.

В нынешнем сезоне опытный французский нападающий демонстрирует потрясающую результативность. На счету Бензема 44 забитых мяча в 44 поединках за «королевский клуб». Также в его активе 15 результативных передач.