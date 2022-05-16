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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема рассказал, при каком условии выиграет «Золотой мяч»

16 Мая 2022 • 07:08 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос журналистов о том, выиграет ли он «Золотой мяч» в этом году. 33-летнего француза считают главным фаворитом на престижную индивидуальную награду.

«Золотой мяч»? Конечно, я мечтаю об этой награде. Однако смогу выиграть ее только тогда, когда буду ставить интересы команды выше своих», - передает слова француза RMC Sport.

В нынешнем сезоне опытный французский нападающий демонстрирует потрясающую результативность. На счету Бензема 44 забитых мяча в 44 поединках за «королевский клуб». Также в его активе 15 результативных передач.

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Карим Бензема
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