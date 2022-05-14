«Барселона» приняла решение по контракту Депая

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с голландским нападающим Мемфисом Депаем. Такой информацией поделились журналисты Todofichajes.

«Сине-гранатовые» уже сделали предложение о продлении трудового соглашения до середины 2025 года. Скорее всего, Мемфис примет новый контракт и продолжит защищать сине-гранатовые цвета.

Срок действующего контракта голландца с «Барселоной» истекает по окончании сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Депай отметился 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 26 встречах.