Пике: «Гвардиола понимает игру, как никто другой из тех, кого я знаю»

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал о влиянии, которое на него оказал бывший тренер каталонского клуба Хосеп Гвардиола.

«Он очень умен и понимает игру так, как никто из тех, кого я видел раньше. Он дает вам все инструменты, чтобы войти в игру и быть готовым к любой ситуации», - сказал Пике в интервью SkySports.

Он отметил, что Гвардиола тщательно подходит к изучению игры каждого соперника, а затем дает четкие инструкции игрокам, как действовать в любой ситуации.

«После этого вы чувствуете себя более уверенно. Вы готовы к любому матчу, независимо от его сложности», - заметил Пике.

Пике пришел в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» в то время, когда командой руководил Гвардиола. Испанский тренер стал для защитника тем человеком, который поддерживал его не только на поле, но и за его пределами.