Хави: Дембеле очень важен для «Барселоны»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами в очередной раз рассказал о важности французского полузащитника Усмана Дембеле для каталонской команды.

Хави заявил, что Усман способен в одиночку влиять на ход игры. Испанский специалист отметил, что в матче с «Сельтой» Дембеле в очередной раз показал свой талант и помог «Барселоне» добиться успеха. Тренер «сине-гранатовых» добавил, что француз очень важен для каталонского клуба.

Напомним, что Усман Дембеле в этом сезоне провёл в испанском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и 13 результативными передачами.