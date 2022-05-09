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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» вынес решение по будущему Себальоса

09 Мая 2022 • 09:25 Комментировать (1)

Полузащитник Дани Себальос может задержаться в мадридском «Реале». Боссы «королевского клуба» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с 25-летним футболистом. При этом позиция игрока по этому поводу пока неизвестна.

Как сообщает AS, если Себальос в ближайшее время четко не обозначит свою позицию, «сливочные» будут вынуждены выставить его трансфер. Действующее рудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Дани провел девять поединков, в которых запомнился лишь желтой карточкой. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос
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