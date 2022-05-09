«Реал» вынес решение по будущему Себальоса

Полузащитник Дани Себальос может задержаться в мадридском «Реале». Боссы «королевского клуба» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с 25-летним футболистом. При этом позиция игрока по этому поводу пока неизвестна.

Как сообщает AS, если Себальос в ближайшее время четко не обозначит свою позицию, «сливочные» будут вынуждены выставить его трансфер. Действующее рудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Дани провел девять поединков, в которых запомнился лишь желтой карточкой. Его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.