Экс-тренер «Спартака» Витория рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Бывший наставник московского «Спартака» Руй Витория рассказал журналистам о том, где хотел бы продолжить свою карьеру.

Витория заявил, что он пока не думал о том, где хотел бы поработать, но это точно должна быть Европа. Португальский специалист отметил, что ему очень нравится испанский чемпионат, где играет большое количество классных футболистов и команд. Тренер добавил, что в Испании всегда стараются играть в динамичный и атакующий футбол.

Напомним, что Руй Витория был зимой уволен из московского «Спартака». После этого пресса сватала тренера в бразильский клуб «Фламенго».