«Барселона» хочет подписать 18-летнего вундеркина из «Сантоса»

«Барселона» хочет подписать 18-летнего вундеркинда из «Сантоса» Кайки Фернандеша. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Кайки Фернандеш известен как один из самых многообещающих молодых защитников в Бразилии. Юный игрок уже является футболистом основного состава бразильского клуба. На этой неделе защитник продлил контракт с «Сантосом» до 2026 года, однако, как ожидается, это не помешает «Барселоне» подписать футболиста летом, сообщает SPORT.

В этом году Фернандеш 11 раз вышел в составе «Сантоса» и забил 1 гол.