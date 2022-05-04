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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет подписать 18-летнего вундеркина из «Сантоса»

04 Мая 2022 • 08:15 Комментировать

«Барселона» хочет подписать 18-летнего вундеркинда из «Сантоса» Кайки Фернандеша. Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

Кайки Фернандеш известен как один из самых многообещающих молодых защитников в Бразилии. Юный игрок уже является футболистом основного состава бразильского клуба. На этой неделе защитник продлил контракт с «Сантосом» до 2026 года, однако, как ожидается, это не помешает «Барселоне» подписать футболиста летом, сообщает SPORT.

В этом году Фернандеш 11 раз вышел в составе «Сантоса» и забил 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сантос Кайки Фернандеш
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