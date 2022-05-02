Вратарь «Райо Вальекано» рассказал, почему не перешёл зимой в «Барселону»

Вратарь «Райо Вальекано» Столе Димитриевски рассказал, почему не перешёл зимой в «Барселону». По его словам, переход был полностью согласован. Единственным препятствием стало то, что резервный голкипер «Барсы» Нето решил не покидать команду. Таким образом, для вратаря сборной Северной Македонии в каталонском клубе не оказалось свободного места.

«Он почему-то не хотел уходить из клуба, поэтому я не перешел. С моей стороны все было согласовано», - сказал вратарь «Райо Вальекано».

Тем не менее, Димитриевски намекнул, что все еще остается открыт для переговоров.

В этом сезоне голкипер провел в Ла Лиге 28 матчей, из них 9 отстоял на ноль.