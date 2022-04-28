Защитник «Барселоны» Серхи Роберто выбыл до конца сезона из-за травмы.

Универсальный игрок каталонского клуба был близок к возвращению после операции на бедре, которую он перенес в декабре, но получил еще одну травму, сообщает Diario Sport. Теперь Роберто предстоит пройти дополнительные тесты, чтобы «определить точную степень повреждения», но, похоже, его сезон окончен, сообщает источник.

Футболист провел в этом сезоне всего 12 матчей за клуб, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу. Уточняется, что травма не помешает игроку подписать новое соглашение с клубом.