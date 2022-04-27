Президент «Барселоны»: Холанн слишком дорогой для нас

Президент каталонской команды Жоан Лапорта высказался по поводу возможного трансфера норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Лапорта после встречи с руководителями «Барселоны» фотографировался с группой школьников. Один из детей спросил президента «сине-гранатовых» о том, подпишет ли каталонский клуб Холанна. Лапорта на это ответил, что для «Барселоны» молодой норвежский футболист слишком дорогой.

Напомним, что главным претендентом на подписание Эрлинга Холанна считается английский «Манчестер Сити». В этом сезоне форвард провёл в Бундеслиге 21 встречу и забил 18 голов.