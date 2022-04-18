«ПСЖ» возобновит переговоры с Усманом Дембеле

Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» вскоре возобновит переговоры с нападающим «Барселоны» Усманом Дембеле по поводу возможного перехода на правах свободного агента.

Контракт футболиста с каталонским клубом истекает летом этого года и стороны пока так и не пришли к взаимному согласию по поводу продления соглашения. «Барселона» хотела бы оставить игрока в своих рядах, но пока не может пойти на финансовые требования, которые предъявляет Дембеле. В свою очередь, в Париже рассматривают Дембеле как долгосрочную замену нападающему Килиану Мбаппе, который может покинуть парижский клуб летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» добился принципиального соглашения на переход Дембеле, однако, «Барселона» также намерена возобновить переговоры с вингером.