«Барселона» может предложить Траоре или Тринкана в обмен на Фелиша

«Барселона» может предложить Адама Траоре или Франсишку Тринкана в обмен на нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

По данным Sport, «Барселона» определила игрока сборной Португалии как потенциальную цель в летнее трансферное окно.

Утверждается, что Адама Траоре или Франсишку Тринкана могут быть отправлены в Мадрид в рамках сделки, но «Атлетико», как сообщается, пока не хочет расставаться с нападающим.

Фелиш забил 29 голов и сделал 15 результативных передач в 109 матчах за «рохибланкос».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» истекает в 2026 году.