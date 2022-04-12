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«Барселона» может предложить Траоре или Тринкана в обмен на Фелиша

12 Апреля 2022 • 15:37 Комментировать

«Барселона» может предложить Адама Траоре или Франсишку Тринкана в обмен на нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша.

По данным Sport, «Барселона» определила игрока сборной Португалии как потенциальную цель в летнее трансферное окно.

Утверждается, что Адама Траоре или Франсишку Тринкана могут быть отправлены в Мадрид в рамках сделки, но «Атлетико», как сообщается, пока не хочет расставаться с нападающим.

Фелиш забил 29 голов и сделал 15 результативных передач в 109 матчах за «рохибланкос».

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Атлетико» истекает в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Адама Траоре Жоау Фелиш Франсишку Тринкан
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