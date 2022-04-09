Иско получил 2 предложения из Испании

Полузащитник «Реала» Иско получил 2 предложения из Ла Лиги: от «Севильи» и «Барселоны». Издание Marca сообщает, что оба актуальны, причем продолжение карьеры в каталонском гранде — приоритет для испанца.

Ранее Иско связывали с «Барселоной», но летом у 29-летнего полузащитника заканчивается контракт. Теперь подписать его будет гораздо легче, нежели ранее.

Вариант с «Севильей» рассматривается в качестве запасного, если менеджмент «сине-гранатовых» все-таки откажется от сделки.

Также СМИ сообщали, что Иско заинтересовал итальянские клубы. «Наполи» и «Рома» присматриваются к футболисту.