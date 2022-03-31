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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич о штрафных Месси: «Я тренировал их два раза в неделю, он – пару раз в год»

31 Марта 2022 • 13:06 Комментировать (1)

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич заявил журналистам, что считает Лионеля Месси лучшим исполнителем штрафных.

«Месси… Я тренировал штрафные два раза в неделю по 20-30 минут в день всю свою жизнь. Может быть, он тренируется один или два раза в год, и как же он их кладет!», - сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Боснии провел четыре сезона в «Ювентусе», прежде чем перебраться на «Камп Ноу» летом 2020 года в рамках сделки по обмену с Артуром. Сейчас он в аренде у «Бешикташа», но заявил, что хотел бы вернуться в Серию А в будущем.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Лионель Месси ПСЖ Миралем Пьянич
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