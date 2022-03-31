Пьянич о штрафных Месси: «Я тренировал их два раза в неделю, он – пару раз в год»

Полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич заявил журналистам, что считает Лионеля Месси лучшим исполнителем штрафных.

«Месси… Я тренировал штрафные два раза в неделю по 20-30 минут в день всю свою жизнь. Может быть, он тренируется один или два раза в год, и как же он их кладет!», - сказал Пьянич в интервью La Gazzetta dello Sport.

Игрок сборной Боснии провел четыре сезона в «Ювентусе», прежде чем перебраться на «Камп Ноу» летом 2020 года в рамках сделки по обмену с Артуром. Сейчас он в аренде у «Бешикташа», но заявил, что хотел бы вернуться в Серию А в будущем.