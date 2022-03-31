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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пьянич: «Теперь «Барса» выглядит совершенно по-другому»

31 Марта 2022 • 09:22 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», рассказал о нынешнем состоянии каталонского клуба.

«Куман был неуважителен со мной. Лапорта принял отличное решение с Хави, теперь «Барса» выглядит совершенно по-другому.

Я люблю Педри, он танцует с мячом, как Иньеста.

В первый раз, когда я увидел Гави на тренировке, я сказал: ух ты, этот мальчик будет особенным», — приводит слова Пьянича журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Gazzetta.

Напомним, боснийский футболист перешёл в «Барселону» в 2020 году из «Ювентуса» за €60 млн. Пьянич успел провести за каталонцев 30 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Сине-гранатовые» в текущем сезоне Ла Лиги занимают третье место в таблице, имея в своём активе 54 очка в 28 матчах чемпионата. У идущей на втором месте «Севильи» на три очка больше, но у «Барселоны» есть матч в запасе.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Барселона Хави Эрнандес Миралем Пьянич Педри Гави
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