Сумма трансфера Рафиньи для «Барсы» может снизиться в 3 раза

Руководители «Барселоны» продолжают работать над трансфером форварда «Лидса» — Рафиньи. Бразильский футболист принял решение уехать из АПЛ. Более того, вариант с «Ливерпулем» он отклонил.

Агент футболиста Деку продолжает контакты с «Барселоной». Контракт согласован. Выбор в пользу Каталонии сделан.

«Сине-гранатовые» получат возможность выкупа Рафиньи всего за 25 млн евро при условии, что «Лидс» отправится в Чемпионшип.

Ранее поступила информация, что «Барса» предложила за переход 35 млн евро, а «Лидс» просит 75 млн (сумма отступных).