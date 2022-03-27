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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фабрегас высоко оценил игру «Барселоны» под руководством Хави

27 Марта 2022 • 13:13 Комментировать

Опытный испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас в разговоре с журналистами высказался по поводу игры «Барселоны» под руководством Хави.

Фабрегас сказал, что ему очень нравится наблюдать за игрой этой «Барселоны», которая снова обрела свои прежние черты. Сеск отметил, что Хави сумел за довольно короткий срок восстановить командный дух и найти подход к абсолютно разным игрокам, которые до него играли не лучшим образом.

Напомним, что на данный момент каталонский клуб под шефством Хави занимает третью строчку в испанском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сеск Фабрегас Хави Эрнандес Ла Лига
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