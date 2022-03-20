Роберто обсудит продление контракта с «Барселоной»

30-летний защитник «Барселоны» Серхи Роберто встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможность продления контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источников, встреча игрока с представителями команды состоится уже на этой неделе. Действующий контракт защитника заканчивается уже летом, и сторонам предстоит обсудить возможность его продления.

Напомним, что Серхи Роберто является воспитанником каталонского клуба. В составе «Барселоны» он начинал свою профессиональную карьеру и носит сине-гранатовую форму по сей день.

Ранее он не изъявлял желания сменить клубную прописку.