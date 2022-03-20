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Чемпионат Испании. Ла Лига

Роберто обсудит продление контракта с «Барселоной»

20 Марта 2022 • 12:15 Комментировать

30-летний защитник «Барселоны» Серхи Роберто встретится с руководством клуба для того, чтобы обсудить возможность продления контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источников, встреча игрока с представителями команды состоится уже на этой неделе. Действующий контракт защитника заканчивается уже летом, и сторонам предстоит обсудить возможность его продления.

Напомним, что Серхи Роберто является воспитанником каталонского клуба. В составе «Барселоны» он начинал свою профессиональную карьеру и носит сине-гранатовую форму по сей день.

Ранее он не изъявлял желания сменить клубную прописку.


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Барселона Серхи Роберто
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