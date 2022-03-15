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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фекир заработал больше всего фолов в текущем сезоне Ла Лиги

15 Марта 2022 • 22:01 Комментировать
Сельта
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Бетис
2.25 3.45 3.15
20.03 18:15

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир - лидер по количеству заработанных фолов в текущем сезоне Ла Лиги. Сыграв в двадцати шести матчах в текущем сезоне, он заработал уже 67 фолов. В этой классификации он опережает Винисиуса Жуниора - на скоростном бразильце соперники фолили шестьдесят пять раз.

Третье место занимает Икер Муньяин из «Атлетика», на котором фолили шестьдесят раз. На фол меньше заработал Хави Галан из «Сельты», а пятерку замыкает португалец Гонсало Гедеш из «Валенсии» - пятьдесят восемь фолов.

Двадцать девятый тур испанской Примеры начнется в пятницу, 18 марта, с матча между «Атлетиком» и «Хетафе».
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Набиль Фекир
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