Фекир заработал больше всего фолов в текущем сезоне Ла Лиги

Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир - лидер по количеству заработанных фолов в текущем сезоне Ла Лиги. Сыграв в двадцати шести матчах в текущем сезоне, он заработал уже 67 фолов. В этой классификации он опережает Винисиуса Жуниора - на скоростном бразильце соперники фолили шестьдесят пять раз.

Третье место занимает Икер Муньяин из «Атлетика», на котором фолили шестьдесят раз. На фол меньше заработал Хави Галан из «Сельты», а пятерку замыкает португалец Гонсало Гедеш из «Валенсии» - пятьдесят восемь фолов.

Двадцать девятый тур испанской Примеры начнется в пятницу, 18 марта, с матча между «Атлетиком» и «Хетафе».