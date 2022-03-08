Хави хочет оставить Пике и Бускетса еще на один сезон

Главный тренер «Барселоны» Хави, хочет, чтобы Херард Пике и Серхио Бускетс остались в «Барселоне» еще на один сезон, сообщает Diario Sport. Менеджер «Барсы» впечатлен игрой ветеранов, так же как и Жорди Альбы.

Оба игрока являются основными в нынешнем составе каталонского клуба, хотя приближаются к закату своей карьеры. В феврале Пике исполнилось 35 лет, Бускетс в июле отпразднует свое 34-летие.

Пике заключил контракт с «Барселоной» до 2024 года. Срок соглашения Бускетса истекает в конце следующего сезона.