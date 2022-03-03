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«Реал» отказался от приобретения Вирца в ближайшее время

03 Марта 2022 • 09:56 Комментировать

«Реал Мадрид» решил не покупать полузащитника «Байера» Флориана Вирца раньше лета 2023 года. Об этом сообщает испанское издание Defensa Central.

Вирц уже давно является лакомым куском на трансферном рынке. Ранее сообщалось об интересе к молодому немцу со стороны «Баварии».

В текущем сезоне 18-летний игрок провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 13 результативных передач.

Действующий контракт полузащитника истекает в июне 2026 года. Цена игрока по Transfermarkt составляет €70 млн.

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