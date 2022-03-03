Хедира назвал лучшую команду прошлого десятилетия

Немецкий экс-полузащитник «Реала» и «Ювентуса» Сами Хедира в разговоре с журналистами назвал лучшую команду прошлого десятилетия.

Хедира заявил, что считает лучшей командой 10-х годов «Барселону» с великолепными Хави, Иньестой и Бускетсом в составе. Немецкий игрок отметил, что ему очень жаль, что эти футболисты так и не сумели выиграть «Золотой мяч». Сами добавил, что против них было играть по-настоящему сложно, ведь они никогда не теряли мяч.

Напомним, что Сами Хедира выступал за мадридский «Реал» с 2010 по 2015 год.