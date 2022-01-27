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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго - о Модриче: «Он лучший из тех, с кем я играл»

27 Января 2022 • 00:58 Комментировать (1)

Вингер «Реала» Родриго поделился тем, кого он считает лучшим партнёром в своей карьере, а также тем, как они друг друга называют.

«Модрич однажды подошел ко мне и сказал: «Ты уважаешь меня, а учитывая мой возраст, я гожусь тебе в отцы». С тех пор он стал называть меня сыном, а я его - отцом. Играть с ним одно удовольствие. Он лучший футболист, с которым я когда-либо играл», - рассказал бразилец для Sport.es.

Родриго пришёл в «Реал» в 2019 году. К тому моменту Лука Модрич уже являлся обладателем «Золотого мяча», став первым хорватским футболистом, получившим эту награду. 

Лука Модрич провёл в текущем сезоне 23 игры и 7 раз отмечался голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Лука Модрич
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Комментарии (1)
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Roni06
27 Января 2022 в 01:08
Хм, интересно и где же ты успел так много поиграть в свои 21 год ))))
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