Родриго - о Модриче: «Он лучший из тех, с кем я играл»

Вингер «Реала» Родриго поделился тем, кого он считает лучшим партнёром в своей карьере, а также тем, как они друг друга называют.

«Модрич однажды подошел ко мне и сказал: «Ты уважаешь меня, а учитывая мой возраст, я гожусь тебе в отцы». С тех пор он стал называть меня сыном, а я его - отцом. Играть с ним одно удовольствие. Он лучший футболист, с которым я когда-либо играл», - рассказал бразилец для Sport.es.

Родриго пришёл в «Реал» в 2019 году. К тому моменту Лука Модрич уже являлся обладателем «Золотого мяча», став первым хорватским футболистом, получившим эту награду.

Лука Модрич провёл в текущем сезоне 23 игры и 7 раз отмечался голевыми действиями.