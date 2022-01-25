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​«Барселона» сообщила новости о травме Фати

25 Января 2022 • 16:21 Комментировать (1)

Пресс-служба «Барселоны» обнародовала новость, касающуюся травмы талантливого нападающего команды Ансу Фати.

«Ансу Фати будет проходить консервативное лечение, чтобы восстановиться после травмы проксимального сухожилия бицепса левого бедра», - говорится в сообщении каталонского клуба.

По сути, «Барселона» подтвердила сообщения из СМИ о том, что Ансу Фати отказался от хирургического вмешательства. Появлялась информация, что клуб выступал за проведение операции.

Сроки восстановления Ансу Фати «Барселона» не называет. Если обратиться к данным СМИ, то возвращение Фати в строй ожидается не ранее средины марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
25 Января 2022 в 16:40
фати - это второй дембеле для туфталоны ))
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