Испанский голкипер Серхио Рико, не имеющий игровой практики во французском «ПСЖ», продолжит карьеру у себя на родине. 28-летнего вратаря подписала «Мальорка».

Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком заключено арендное соглашение, рассчитанное до окончания текущего сезона.

Серхио присоединился к парижскому коллективу в 2019 году, перейдя из «Севильи». С того момента он провел 24 поединка за «ПСЖ», пропустил 16 мячей и 14 раз отстоял на ноль.

Трудовой договор Рико с французами рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость составляет порядка пяти миллионов евро.