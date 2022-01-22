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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вратарь «ПСЖ» перешёл в «Мальорку» официально

22 Января 2022 • 09:09 Комментировать

Испанский голкипер Серхио Рико, не имеющий игровой практики во французском «ПСЖ», продолжит карьеру у себя на родине. 28-летнего вратаря подписала «Мальорка».

Как сообщает пресс-служба клуба, с игроком заключено арендное соглашение, рассчитанное до окончания текущего сезона.

Серхио присоединился к парижскому коллективу в 2019 году, перейдя из «Севильи». С того момента он провел 24 поединка за «ПСЖ», пропустил 16 мячей и 14 раз отстоял на ноль.

Трудовой договор Рико с французами рассчитан до лета 2024 года. Его стоимость составляет порядка пяти миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка ПСЖ Серхио Рико
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