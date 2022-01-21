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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер «ПСЖ» продолжит карьеру в клубе Ла Лиги

21 Января 2022 • 08:35 Комментировать

Резервист французского «ПСЖ» Серхио Рико продолжит карьеру в испанском чемпионате.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, новым местом работы 28-летнего вратаря станет «Мальорка». Клуб подпишет Серхио на правах аренды до конца нынешнего сезона. Сделка может быть официально оформлена до конца сегодняшнего дня.

В сезоне-2021/2022 Рико принял участие всего в одном матче Лиги 1, когда вышел на замену в игре с «Нантом» после удаления Кейлора Наваса.

«Мальорка» борется за выживание в этом сезоне Ла Лиги. Команда занимает 17-е место по итогам 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка ПСЖ Серхио Рико
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