Алвес: «Мы должны вернуть «Барселону» на то место, которое она заслуживает»

Бразильский ветеран Дани Алвес, играющий за каталонскую «Барселону», намерен помочь «сине-гранатовым» вернуться на былые позиции. Команда неудачно провела первую половину сезона-2021/2022.

«Барса» изменила футбол и историю этого вида спорта. Мы должны постараться вернуть ее на то место, которое она заслуживает», - передает слова латераля пресс-служба клуба.

Напомним, что «сине-гранатовые» впервые за долгое время не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, заняв третье место на групповой стадии. Весной подопечные Хави Эрнандеса выступят в Лиге Европы.

В испанском чемпионате «Барселона» занимает лишь шестое место после 20 сыгранных матчей.