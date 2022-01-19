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«Барселона» сообщила сроки восстановления Юмтити

19 Января 2022 • 08:16 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити был успешно прооперирован, об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Французский футболист был вынужден прибегнуть к помощи хирурга из-за повреждения плюсневой кости правой ноги.

Как сообщили «сине-гранатовые», на полное восстановление игроку понадобится порядка трех месяцев. Таким образом, «Барселоне» вряд ли удастся продать травмированного защитника этой зимой.

В нынешнем сезоне Самуэль принял участие всего в одном поединке. Цвета каталонского коллектива французский игрок защищает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Самуэль Юмтити
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