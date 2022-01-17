Пьянич не горит желанием возвращаться в «Барселону»

Миралем Пьянич не жаждет вернуться в «Барселону», где у него игра откровенно не заладилась, в том числе из-за конфликта с бывшим тренером клуба Рональдом Куманом. Прошлым летом Пьянич был сдан в аренду турецкому «Бешикташу», и чувствует себя там вполне комфортно, несмотря на то, что клуб идет лишь на седьмом месте в турецкой Суперлиге.

Как сообщает Daily Sabah, Пьянич, несмотря на продолжительный контракт с «Барселоной», хочет перевернуть эту страницу своей карьеры бесповоротно, и надеется, что «Бешикташ» каким-то образом договорится с каталонским клубом на предмет продления аренды или даже выкупа игрока.