Луис Суарес подарил футболку с автографом травмированному им голкиперу «Райо Махадаонда»

Мадридский «Атлетико» крупно обыграл представителей низшего дивизиона из «Райо Махадаонда» (5:0) в матче Кубка Испании, однако обе команды понесли потери - у «матрасников» выбыл из строя ведущий форвард Антуан Гризманн, и в то же время нападающий чемпионов Испании Луис Суарес травмировал 26-летнего вратаря Горку Гиральта. Суарес случайно наступил на руку баску, однако тот не в обиде на уругвайца, несмотря на пропущенные минуты игры.

Как оказалось, звезда «Атлетико» после матча связался с Горкой, персонально извинился перед ним, а также подарил футболку со своим автографом, сообщает football-espana.net.