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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес подарил футболку с автографом травмированному им голкиперу «Райо Махадаонда»

08 Января 2022 • 23:16 Комментировать
Райо Махадаонда
0:5
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» крупно обыграл представителей низшего дивизиона из «Райо Махадаонда» (5:0) в матче Кубка Испании, однако обе команды понесли потери - у «матрасников» выбыл из строя ведущий форвард Антуан Гризманн, и в то же время нападающий чемпионов Испании Луис Суарес травмировал 26-летнего вратаря Горку Гиральта. Суарес случайно наступил на руку баску, однако тот не в обиде на уругвайца, несмотря на пропущенные минуты игры.

Как оказалось, звезда «Атлетико» после матча связался с Горкой, персонально извинился перед ним, а также подарил футболку со своим автографом, сообщает football-espana.net.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Луис Суарес
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Идет 45 минута Реал Мадрид 1:0 Валенсия 1.36 5.55 9.10
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09.01  18:15 Севилья ... Хетафе 1.60 3.60 7.00
09.01  20:30 Осасуна ... Кадис 1.78 3.30 5.60
09.01  20:30 Алавес ... Атлетик Б 3.80 3.45 2.02
09.01  23:00 Вильярреал ... Атлетико М 2.85 3.30 2.60
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