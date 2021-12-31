Коутиньо может продолжить карьеру за пределами Европы

У полузащитника каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо появился вариант продолжения карьеры за океаном. Бразильский хавбек может вернуться к себе на родину, где заинтересованность в его услугах проявляет «Фламенго». Об этом сообщается на страницах Diario Sport.

Филиппе не входит в планы тренерского штаба «сине-гранатовых», а потому его трансфер этой зимой вполне вероятен. На днях в прессе появилась информация о возможном переходе Коутиньо в лондонский «Арсенал».

Бразилец играет за «Барселону» с 2018 года, его трудовой договор с каталонским клубом истекает летом 2023 года.