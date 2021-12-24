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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» установил ценник на Триппьера

24 Декабря 2021 • 12:42 Комментировать

Мадридский «Атлетико» готов рассмотреть предложения по защитнику Кирану Триппьеру в январское трансферное окно. Согласно данным ESPN, «матрасники» определились с суммой отступных за футболиста.

Испанский клуб готов продать Триппьера, если за него предложат не менее 22 миллионов евро. В услугах Кирана заинтересованы «МЮ», «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм».

Англичанин связан трудовыми обязательствами с «Атлетико» до лета 2023 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ла Лиги защитник сыграл 14 матчей и получил одно предупреждение.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Киран Триппьер
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